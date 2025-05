Uitgelekte Nvidia-slide toont specificaties GeForce RTX 4070-videokaart

Techwebsite VideoCardz publiceert een vermeende slide van Nvidia, met daarop specificaties van de GeForce RTX 4070-videokaart voor desktops. Deze lijkt verschillende geruchten te bevestigen. De RTX 4070 moet op 13 april uitkomen.

De slide van VideoCardz toont onder meer dat de GeForce RTX 4070 een tgp van 200W krijgt. Daarmee ligt de tgp lager dan die van de RTX 3070 en 3070 Ti, die respectievelijk 220 en 290W bedragen. De slide claimt daarnaast dat de RTX 4070 gemiddeld 186W verbruikt tijdens het spelen van games, minder dan de geclaimde gemiddeldes van 215 en 240W en bij de RTX 3070 en 3070 Ti.

De GeForce RTX 4070 krijgt volgens de slide verder 12GB GDDR6X-geheugen met een bandbreedte van 504GB/s, wat overeenkomt met eerdere geruchten. De videokaart zou daarnaast 36MB L2-cache krijgen, waar de voorgaande RTX 3070 en 3070 Ti over 4MB L2-cache beschikten. De slide noemt geen concreet aantal CUDA-cores. Eerdere geruchten stellen dat de gebruikte AD104-gpu beschikt over 5888 van dergelijke kernen. De RTX 4070 Ti heeft er 7680, terwijl dat aantal bij de voorgaande RTX 3070 ook op 5888 ligt.

De Nvidia GeForce RTX 4070 is nog niet officieel aangekondigd, maar er gaan al langer geruchten rond over deze videokaart. De gpu zou op 13 april uitkomen en dan een adviesprijs van 599 dollar krijgen, wat omgerekend en met btw neerkomt op ongeveer 671 euro. Diezelfde adviesprijs wordt ook op de slide van VideoCardz getoond. Daarmee is de adviesprijs gelijk aan die van de RTX 3070 Ti, maar 100 dollar hoger dan die van de 'gewone' RTX 3070.