'Volgende generatie Nvidia RTX-videokaarten krijgt monolitisch chipontwerp'

YouTuber Moore’s Law Is Dead claimt dat de volgende generatie Nvidia RTX-gpu’s een monolithisch chipontwerp zal hebben. De claims komen overeen met die van YouTuber RedGamingTech die stelt dat de RTX 50-gpu's dubbel zo snel zullen zijn als de RTX 40-gpu’s.

Moore’s Law Is Dead claimt dat Nvidia geen risico wil nemen met het ontwerp van videokaarten en daarom opnieuw voor een monolithisch chipontwerp kiest. Deze productiemethode kost volgens de YouTuber meer in vergelijking met die van chiplets, maar zou volgens Nvidia dan weer betrouwbaarder zijn. Nvidia zou de komende jaren ook meer willen inzetten op de ontwikkeling van AI-software om zijn videokaarten performant te houden.

De claims van Moore’s Law Is Dead liggen in lijn met die van YouTuber RedGamingTech. Die claimt eveneens dat de consumentenversies van de volgende generatie gpu’s over een monolitisch chipontwerp zullen beschikken en dat er duchtig gesleuteld wordt aan de onderliggende architectuur. Nvidia zou zijn focus op raytracing en pathtracing richten, maar ook werk maken van een denoise-accelerator.

RedGamingTech meent dat de volgende generatie Nvidia-videokaarten gebruikmaken van PCIe 5.0 en dat de gpu’s geproduceerd zullen worden op een 3nm-chipprocédé van TSMC. Er zal ook gebruik worden gemaakt van GDDR7-geheugen. Dat werd eerder ook al beweerd door de redactie van de Chinese techwebsite MyDrivers. Volgens RedGamingTech zouden RTX 50-gpu’s gemiddeld dubbel zo snel zijn als de RTX 40-gpu’s. Al moeten deze laatste claims volgens de YouTuber niet te letterlijk genomen worden.