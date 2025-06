DigiTimes: Nvidia stelt 3nm-gpu's uit naar 2025

De volgende generatie Nvidia-gpu's die wordt geproduceerd op een 3nm-chipprocedé van TSMC, verschijnt pas in 2025. Dat melden ingewijden aan DigiTimes. Nvidia zou de release hebben uitgesteld vanwege de teruglopende pc-markt en 'economische spanningen'.

DigiTimes meldt dat, naast Nvidia, meerdere partijen hun 3nm-productie hebben vertraagd. Zo zou AMD in 2025 nog steeds op het 4nm-procedé of hoger zitten, en ook twijfelt de site eraan of Qualcomm en MediaTek zich zullen houden aan hun 3nm-plannen. Een uitzondering is Apple, die volgens de site geen wijziging heeft aangebracht in de planning om 3nm-chips te gebruiken voor de iPhone 15 en M3-soc voor iMacs.

Als Nvidia inderdaad pas in 2025 zijn 3nm-videokaarten uitbrengt, zou dat betekenen dat er dit jaar en volgend jaar geen nieuwe GeForce-gpu's uitgebracht gaan worden. Volgens geruchten krijgt de volgende generatie RTX-videokaarten, naast 3nm-wafers, een monolithisch chipontwerp, in plaats van een chipletdesign. De zogenoemde Blackwell-gpu's zouden dubbel zo snel moeten zijn als de RTX 40-serie. Wccftech verwacht dat er de komende tijd voornamelijk 'kleine vernieuwingen' zoals een RTX 4090 Ti en 4080 Ti uitgebracht zullen worden, al zou de fabrikant nog met veel overtollige voorraad zitten door de dalende vraag naar videokaarten en daarom niet veel nieuwe gpu's willen produceren.