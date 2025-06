'SolarWinds-hack was ruim half jaar eerder bekend bij Amerikaans ministerie'

De hackers achter de aanval op ict-provider SolarWinds waren al ruim een half jaar gespot voordat de hack openbaar werd. Al in mei van 2020 ontdekte het Amerikaanse ministerie van Justitie een inbraak op zijn servers, maar het was lang niet duidelijk hoe groot de omvang daarvan was.

Wired schrijft op basis van bronnen dat de aanval op SolarWinds al eind mei van 2020 werd opgemerkt bij het Amerikaanse ministerie. Die aanval werd pas in december van dat jaar publiek en zorgde voor veel ophef bij securityprofessionals. Eind 2020 werd bekend dat aanvallers een hack hadden uitgevoerd op SolarWinds, specifiek op netwerkmonitorsoftware Orion. Aanvallers wisten een geïnfecteerde versie van Orion naar SolarWinds-klanten te verspreiden waarmee aanvallers verregaande rechten hadden op hun computernetwerken. Het Amerikaanse ministerie van Justitie was een van die klanten. De hackers konden maanden in de netwerken rondneuzen voordat zij ontdekt werden.

Het Amerikaanse ministerie draaide in mei 2020 een testversie van Orion. Systeembeheerders zagen toen dat die testversie een verbinding legde met een onbekende server. Het ministerie schakelde toen securitybedrijf Mandiant in, dat verder onderzoek deed. Ook zou het ministerie Microsoft hebben ingeschakeld, maar de bronnen van Wired weten niet waarom dat het geval is. Microsoft bleek later ook slachtoffer te zijn van de aanval; de aanvallers zouden toegang tot broncode hebben gehad.

Mandiant en het ministerie legden contact met SolarWinds na de ontdekking en vroegen om hulp, omdat ze vermoeden dat er een kwetsbaarheid in Orion zou zitten. SolarWinds zei na een onderzoek dat het bedrijf zo'n kwetsbaarheid niet kon vinden. Daarna stopten de gesprekken tussen het ministerie en SolarWinds. In juli, meer dan een maand na de ontdekking, schafte het ministerie de definitieve versie van Orion aan. Het ministerie zou volgens bronnen hebben gezegd dat het overtuigd was dat Orion geen gevaar meer opleverde.

Het ministerie van Justitie zou het Amerikaanse Cybersecurity and Infrastructure Agency wel hebben ingelicht, maar geen andere instanties. Maar toen het nieuws over SolarWinds in december 2020 aan het licht kwam, maakten beide partijen niets openbaar over de infectie op het ministerie.