Ziggo: automatisch wijzigen naar zakelijke abo's gaat niet op basis van KvK-data

Ziggo zegt dat het geen data van de Kamer van Koophandel gebruikt voor het overzetten van klanten naar een zakelijke registratie. Dat zegt de provider in een verklaring tegen Tweakers. Het gaat alleen om klanten die zelf een KvK-nummer hebben achtergelaten.

Ziggo reageert op het nieuws dat Tweakers vorige week bracht over hoe de provider bepaalde particuliere klanten automatisch overzette naar een zakelijk abonnement als die ook een onderneming op hun thuisadres hadden geregistreerd. Het bedrijf zegt dat het zijn klantadministratie aan het opschonen is. "Momenteel zijn wij bezig met het informeren van een kleine groep klanten die bij ons een KvK-nummer hebben geregistreerd maar een particulier product afnemen. Hierdoor worden de voorwaarden aangepast naar zakelijke voorwaarden waarbij het afgenomen product onveranderd blijft", schrijft de provider. Particuliere klanten blijven dan wel een particulier pakket houden en krijgen geen zakelijk pakket, maar zij worden wel als ondernemer geregistreerd. Dat betekent dat ze een btw-factuur krijgen en dat de bedenktijd voor 'nieuwe producten' van veertien naar nul dagen gaat.

Aanvankelijk leek het erop dat Ziggo daarbij gebruikmaakte van gegevens uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Dat schreef Tweakers ook. Ziggo weerspreekt dat nu: "Wij baseren ons voor deze opschoonactie puur op de door de klant zelf geregistreerde klantdata in ons eigen systeem. Er is hiervoor geen koppeling gemaakt met externe databases." Het oorspronkelijke Tweakers-artikel is daar ook op aangepast. Overigens is het opvallend dat verschillende tweakers aangeven dat zij nooit hun KvK-nummer hebben opgegeven bij Ziggo.

Ziggo bevestigt verder dat daarmee de voorwaarden van het klantcontract eenzijdig worden gewijzigd en dat klanten daarom hun eventuele jaarabonnement kunnen opzeggen. "Wij bieden klanten ook de mogelijkheid om abonnementen, producten en diensten op te zeggen. Klanten hebben uiteraard ook de mogelijkheid om het abonnement aan te passen." Om hoeveel klanten het precies gaat, is niet bekend. Ziggo heeft het over 'een kleine groep'.