Ziggo zet particuliere abo's automatisch om naar zakelijke op basis van KvK-info

Ziggo lijkt sommige klanten met een particulier abonnement automatisch om te zetten naar een zakelijke overeenkomst, gebaseerd op Kamer van Koophandel-nummers die klanten zelf hebben opgegeven. Onder andere verschillende tweakers hebben daar een mail over ontvangen. VodafoneZiggo kon daar woensdag niet op reageren.

"U gebruikt een particulier product van ons. En we zien in uw klantgegevens dat u een KvK-nummer heeft. Grote kans dat u uw Ziggo-diensten zakelijk gebruikt. Daarom registreren we u vanaf juni als zakelijke klant", schrijft Ziggo in een e-mail die meerdere abonnees hebben ontvangen en die Tweakers ook in heeft kunnen zien. Klanten 'behouden hun huidige abonnement' en 'gaan niets extra's betalen, buiten de geplande inflatiecorrectie', schrijft de provider. Ziggo liet in maart weten alle prijzen met 8,3 procent te verhogen als inflatiecorrectie.

Zakelijke klanten krijgen vanaf juni, als het abonnement ingaat, wel met een paar andere veranderingen te maken. Zo krijgen abonnees voortaan een btw-factuur en verandert de betaaltermijn van 14 dagen voor particulieren naar 30 dagen voor zakelijke gebruikers. Daarentegen verdwijnt de 'bedenktijd bij orders' van nieuwe abonnementen, terwijl die voor particulieren nog 14 dagen is.

Het is onduidelijk waarom Ziggo dat nieuwe beleid voert en voor hoeveel gebruikers dat geldt. Aanvankelijk leek het erop dat de provider zich baseert op gegevens uit het Handelsregister van de KvK, maar het bedrijf zegt in een reactie dat het alleen KvK-registraties gebruikt die klanten zelf hebben opgegeven. Inmiddels hebben verschillende tweakers de mail ontvangen, maar verschijnen er ook meerdere meldingen op het Ziggo-forum van klanten die zich erover beklagen. Ook op Twitter zijn meldingen te vinden.

Het is evenmin onbekend op welke juridische grond of algemene voorwaarden de provider zich beroept. Een eenzijdige wijziging van een contract betekent in de meeste gevallen dat klanten dat kunnen opzeggen als ze nog aan een jaarcontract vastzitten. Dat lijkt nu ook te kunnen. "Wilt u uw abonnement aanpassen of zegt u liever kosteloos op? Kosteloos opzeggen kan tot en met 25 mei 2023", schrijft Ziggo in de e-mail die door Tweakers is ingezien.

Tweakers heeft VodafoneZiggo gevraagd om hoeveel klanten het gaat en op basis waarvan de omzetting gebeurt, maar de provider verwacht pas volgende week te kunnen reageren.

Update 1 mei 08.05 uur: Ziggo geeft aan dat het zich alleen baseert op KvK-gegevens die klanten zelf hebben aangedragen. We hebben daar een nieuw artikel over geschreven en dit artikel is daarop aangepast.