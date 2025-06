Ziggo lijkt problemen met activeren van eigen modems te hebben opgelost

Ziggo zegt een oplossing te hebben doorgevoerd waardoor klanten weer eigen modems kunnen activeren. De oplossing werd vorige week doorgevoerd; sindsdien hebben klanten geen problemen meer gemeld. De problemen waren eerder dit jaar begonnen.

"Klanten geven aan dat het activeren van een eigen modem weer werkt", meldt Ziggo tegen Tweakers na het doorvoeren van de oplossing. "We houden de situatie nauwlettend in de gaten om snel te kunnen reageren als nieuwe issues ontstaan. Onze excuses aan de klanten die hiervan mogelijk last hebben ervaren."

Een AVM FritzBox 6591 Cable, die Ziggo-klanten

als eigen modem kunnen gebruiken

De provider voerde de oplossing vorige week door; op maandag meldden de eerste klanten dat ze hun eigen modem kunnen activeren. Sindsdien hebben andere klanten geen problemen meer gemeld, waarmee het activeringsprobleem lijkt te zijn opgelost. Zowel Android- als iOS-gebruikers geven aan dat het activeren van een modem in de app weer werkt, al geven sommige gebruikers wel aan dat een herinstallatie van de app noodzakelijk is.

Wie een eigen modem bij Ziggo's netwerk wil gebruiken, moet deze eerst activeren via een app van Ziggo. 'Sommige' klanten gaven sinds februari aan dat het activeren met deze app niet lukte. Ziggo zou deze modems handmatig moeten kunnen activeren, maar ook dit lukte niet altijd. Het is onduidelijk hoeveel klanten getroffen waren door de activeringsproblemen en wat hier de oorzaak van was. Nederlandse providers zijn sinds januari 2022 verplicht klanten toe te staan een eigen modem te gebruiken.