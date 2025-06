Billboard toont achterkant onaangekondigde Sony Xperia 1 V

Sony lijkt in Hongkong vroegtijdig een billboard te hebben geplaatst van zijn Xperia 1 V-smartphone. De reclame toont dat de fabrikant de nadruk zal leggen op de nieuwe technologie van de camerasensors.

Reddit-gebruiker LOL5552 spotte het billboard, maar ook Sumahodigest lijkt de reclame te hebben gezien. De Chinese tekst op de afbeelding duidt aan dat Sony de nadruk gaat leggen op de nieuwe technologie van de camera's.

Het gaat om een Lytia-sensor met gescheiden pixellagen. De sensors verschillen van huidige modellen doordat de transistors en fotodiodes voor het eerst van elkaar zijn gescheiden in de laag met pixels. Daardoor is meer oppervlakte beschikbaar voor de fotodiodes, waardoor een pixel met dezelfde oppervlakte meer licht kan vangen. De transistors zitten in de nieuwe opzet achter de diodes. Die camera zit ook in de Xiaomi 13 Ultra.

Renders Sony Xperia 1 V

Eerder kwam al een gerucht naar buiten met wat specs van de telefoon. De Xperia 1 V zou net als de voorganger een plat 6,5"-scherm hebben, maar de behuizing zou iets kleiner zijn. Waar de versie van vorig jaar afmetingen had van 165x71x8,2mm, meet de 1 V volgens de site zo'n 161x69,3x8,5mm. Onder meer de koptelefoonaansluiting, sluiterknop en aan-uitknop met vingerafdruklezer zijn ongewijzigd ten opzichte van de voorganger.

Sony heeft een evenement gepland voor volgende week donderdag, 11 mei, om de telefoon aan te kondigen. De Xperia 1 is het topmodel van de fabrikant en de 1 V is de vijfde generatie daarvan.