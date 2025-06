OnLeaks toont renders van Sony Xperia 1 V met kleinere afmetingen

OneLeaks publiceert renders van de Sony Xperia 1 V, de vlaggenschipsmartphone van de fabrikant die dit jaar moet verschijnen. De telefoon lijkt erg op de voorganger, met als grootste verschil dat deze wat kleiner is en dat het camera-eiland nu ook de cameraflitser bevat.

De Xperia 1 V heeft net als de voorganger een plat 6,5"-scherm, maar wordt wel wat kleiner dan de 1 IV, schrijft Green Smartphones in samenwerking met de bekende leaker OnLeaks. Waar de versie van vorig jaar afmetingen had van 165x71x8,2mm, meet de 1 V volgens de site zo'n 161x69,3x8,5mm.

Ook tonen de renders dat de cameraflitser, die in de voorganger nog los aan de achterkant werd geplaatst, zich nu ook in het camera-eiland bevindt. Verder lijkt er qua uiterlijk verder weinig veranderd te zijn in deze vijfde editie. Onder meer de koptelefoonaansluiting, sluiterknop en aan-/uitknop met vingerafdruklezer zijn ongewijzigd ten opzichte van de voorganger.

Net als de Xperia 1 IV zitten er drie camera's aan de achterkant van het apparaat. Green Smartphones verwacht dat het zal gaan om een 12MP-hoofdsensor, een ultragroothoek van 40MP en een 12MP-telelens. De camera aan de voorkant is vermoedelijk een 12-megapixelsensor.

Green Smartphones vermoedt op basis van eerdere geruchten dat de Sony Xperia 1 V een Snapdragon 8 Gen 2-soc, 16GB aan ramgeheugen en een 5000mAh-accu bevat. Naar verwachting verschijnt het vlaggenschip in de zomer.

Renders van de Sony Xperia 1 V. Bron: OnLeaks en Green Smartphones