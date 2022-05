Sony kondigt smartphones Xperia 1 IV en 10 IV aan

Sony heeft op een eigen digitale evenement de Xperia 1 IV en 10 IV aangekondigd. De nieuwe duurste smartphones van de Japanse fabrikant hebben kleine verbeteringen, maar geen grote veranderingen ten opzichte van hun voorgangers van vorig jaar.

De Xperia I IV beschikt net als vorig jaar over een 6,5"-oledscherm met 21:9-beeldverhouding, 4K-resolutie en verversingssnelheid van 120Hz. Nieuw is dat het scherm veel feller kan dan dat van vorig jaar en realtime-HDR ondersteunt. De soc is de Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1.

De camera's aan de achterkant zijn drie 12-megapixelsensors van verschillende formaten en met verschillende lenzen ervoor. Alle camera's hebben nu ondersteuning voor slow-motion met 120fps op 4K-resolutie en ze hebben allemaal autofocus die kan scherpstellen op ogen van personen of dieren, iets dat Sony Eye AF noemt.

De primaire camera heeft een sensor met een optisch formaat van 1/1,7", ongeveer rond 41 vierkante millimeter. De camera met ultragroothoeklens heeft een 16mm-lens in 35mm-equivalent, en een grootte van ongeveer 20 vierkante millimeter. De camera met telelens kan foto's maken op 85mm en 125mm, ongeveer 3x en 5x zoom ten opzichte van de primaire camera. De lens heeft een diafragma van f/3.5. De sensor is ongeveer 10 vierkante millimeter. De frontcamera heeft een upgrade gehad en heeft nu ook een resolutie van 12 megapixels, bij een grootte van ongeveer 14 vierkante millimeter en een optisch formaat van 1/2,9". Het toestel is gericht op livestreamen en gebruikers kunnen het beeld zien op een externe monitor.

De accu heeft een capaciteit van 5000mAh en bedraad laden kan met 30W. Sony garandeert een voldoende capaciteit van de accu voor drie jaar. De software krijgt drie jaar beveiligingsupdates en twee grote firmware-upgrades naar nieuwe Android-versies.

De Xperia 10 IV is een millimeter smaller en korter dan zijn voorganger, met een formaat van 153x67x8,3mm. De behuizing is 161g en daarmee is het een relatief compacte telefoon. In die behuizing zit een 6"-scherm met 21:9-verhouding en 2520x1080 pixels. Het scherm is volgens Sony feller dan dat van zijn voorganger.

De soc is een Qualcomm Snapdragon 695. Die soc heeft een modem met 5G en is een van de goedkopere soc met ondersteuning voor die netwerktechnologie. Aan de camera's is op gebied van hardware niks veranderd, al heeft Sony wel softwarefuncties toegevoegd, zoals hybride stabilisatie en meer dynamisch bereik in video's. Optische beeldstabilisatie zit alleen op de primaire camera.

De telefoon heeft een 5000mAh-accu. Sony zegt niet hoe snel die kan opladen. De software krijgt ook drie jaar beveiligingsupdates en twee grote firmware-upgrades naar nieuwe Android-versies.