Sinds deze maand is security.txt een stap op weg om een nieuwe internetstandaard te worden. Met zo'n file op een server kunnen beveiligingsonderzoekers makkelijker kwetsbaarheden melden, maar wat is daar de meerwaarde van? De maker ontdekte zelf hoe irritant het ontbreken ervan is.

Aan responsibledisclosurebeleid is tegenwoordig weinig gebrek meer. Een groeiend aantal websites, bedrijven en diensten heeft inmiddels een of andere mogelijkheid om een kwetsbaarheid op verantwoorde wijze te melden. Maar precies dat 'een of andere' begint nu toch een probleem te worden, denken sommige beveiligingsonderzoekers. Die hebben daarom security.txt in het leven geroepen. Dat moet zorgen voor meer uniformiteit in securityonderzoek. Sinds deze maand is security.txt een voorgestelde internetstandaard.