Digital Trust Center begint campagne voor implementatie van security.txt

De Nederlandse overheid begint een bewustwordingscampagne voor bedrijven om een security.txt-file aan te bieden. Dat moet responsibledisclosurebeleid stimuleren. Onder andere het Digital Trust Center doet met de campagne mee.

Het Digital Trust Center van de Nederlandse overheid raadt bedrijven in een campagne aan om security.txt te implementeren. Daarvoor heeft het DTC, dat opkomt voor de beveiliging van het Nederlandse midden- en kleinbedrijf, een aparte webpagina opgezet. Daarop staat uitleg over hoe bedrijven hun eigen security.txt-file kunnen implementeren en wat de voor- en nadelen ervan zijn. Ook is er een toolkit gemaakt met nieuws en hulp. De campagne begint kort nadat het DTC een initiatief van Internet.nl steunde om security.txt te implementeren.

Het DTC noemt security.txt 'een eenvoudige beveiligingsmaatregel die een aanzienlijke verbetering kan opleveren voor de uitwisseling van dreigingsinformatie'. Dat is goed voor de weerbaarheid van het Nederlandse bedrijfsleven. Het DTC noemt ook tientallen bedrijven en overheidsinstellingen die als ambassadeurs pleiten voor de implementatie.

Security.txt is een beveiligingsstandaard die in de afgelopen maanden aan bekendheid wint. Bedrijven kunnen een parsable tekstbestand in hun /.well-known-directory zetten waarin relevante informatie voor beveiligingsonderzoekers staat. Die kunnen dan snel vinden waar ze terecht kunnen met meldingen van beveiligingslekken. Tweakers sprak eerder dit jaar met de bedenker van de standaard.