Amazon start Belgische webshop en biedt Prime-abonnement aan

Amazon is vanaf dinsdag in België beschikbaar. De webshop gaat daarop deels Belgische producten verkopen. Ook streaming- en bezorgdienst Prime komt voor Belgen beschikbaar, voor dezelfde prijs als in Nederland.

De Belgische site van Amazon is niet Amazon.be, maar amazon.com.be. Het bedrijf schrijft in een persbericht dat het vanaf dinsdag in België de virtuele deuren opent. Dat gebeurt ruim 2,5 jaar nadat de Nederlandse vestiging opent. Amazon belooft 180 miljoen producten in dertig productcategorieën aan te bieden. Daar vallen specifiek ook Belgische merken onder zoals Serax en BergHoff. Het is niet bekend waar de producten voor België vandaan komen. In Nederland komen de meeste producten uit het magazijn in het Duitse Mönchengladbach.

Met de opening van de Belgische site kunnen Belgen ook gebruikmaken van Prime. Een abonnement op de streamingdienst levert ook snellere bezorging en andere extra's op. Prime heeft in België dezelfde prijs als in Nederland: 2,99 euro per maand of 25 euro per jaar.

Belgische Amazon-gebruikers kunnen de site in drie talen openen. Dat zijn naast het Nederlands en Frans ook het Engels.