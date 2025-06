Nederlandse onderwijsinstellingen slaan veel data op op Amerikaanse cloudservers

Nederlandse hogescholen en universiteiten slaan gegevens van studenten op grote schaal op bij Amerikaanse cloudproviders. Die gegevens worden in AWS of Azure opgeslagen. Dat gebeurde ook al lang voor de coronacrisis, concluderen onderzoekers.

Onderzoekers van TU Delft, de Universiteit van Wenen en het Max Planck Instituut verzamelden voor hun onderzoek dns-gegevens over onderwijsinstellingen in de VS, maar ook Europese landen zoals Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk, het VK en Nederland. In het onderzoek keken de wetenschappers naar welke gegevens de scholen tussen begin 2015 en juni 2021 naar de drie grote cloudproviders Amazon, Microsoft en Google stuurden. Daaruit concluderen de onderzoekers dat vooral Amerikaanse en Britse maar ook Nederlandse universiteiten zeker één van hun systemen aan een Amerikaanse commerciële cloudprovider hadden gekoppeld. In Nederland is het aantal gekoppelde systemen in de jaren tussen 2015 en 2021 opvallend sterk gegroeid, zeggen de onderzoekers. In Nederland zou die groei zelfs al ver voor die onderzoeksperiode zijn ingezet. De onderzoekers concluderen ook dat de groei en het algemeen gebruik in Nederland veel hoger is dan in andere Europese landen.

Ook op andere gebieden valt Nederland op in het onderzoek. Zo gebruiken universiteiten in dit land in grote mate e-mailservers van commerciële bedrijven. In Nederland is vooral tussen 2018 en 2021 een opvallende groei te zien in Microsoft-gebruikers. De onderzoekers denken dat dat komt vanwege de invoering van de AVG in mei 2018, waardoor universiteiten bang werden langer Google te gebruiken als e-mailprovider. Ook concludeerde de Rijksoverheid in 2019 dat Nederland Microsoft-producten mocht blijven gebruiken.

Nederland is ook een van de koplopers van 'learning management systems', specifieke tools waarmee lessen kunnen worden gepland of roosters worden gemaakt. In de meeste Europese landen worden zulke cloud-based-tools vrijwel niet gebruikt, maar in de VS, het VK en in Nederland gebeurt dat wel in grote mate. In Nederland wordt daarnaast ook buitengewoon veel gebruikgemaakt van gecentraliseerde, commerciële videotools, waarbij de onderzoekers specifiek naar Zoom, Webex en Adobe Connect kijken.

De onderzoekers waarschuwen ervoor dat studenten een significant risico lopen dat hun gegevens op Amerikaanse cloudservers worden opgeslagen, omdat het gebruik daarvan zo wijdverspreid is. Ook zou de integriteit van het onderwijs op het spel kunnen staan, vanwege de afhankelijkheid van de bedrijven. De onderzoekers pleiten ervoor dat onderwijsinstellingen de kosten voor licenties en gebruik van cloudsystemen beter kunnen inzetten voor het bouwen en onderhouden van eigen systemen.