Texas klaagt Google aan voor onrechtmatig verzamelen biometrische data

Google wordt in Texas voor de rechter gesleept voor het onrechtmatig verzamelen van biometrische gegevens van miljoenen Texanen. Het is volgens de openbare aanklager van de Amerikaanse staat niet toegestaan om dit zonder toestemming van gebruikers te doen.

De openbare aanklager Ken Paxton zegt in de aanklacht dat het al tien jaar niet meer is toegestaan voor bedrijven om zonder 'goed geïnformeerde, vooraf afgegeven toestemming' biometrische gegevens te verzamelen; Google zou dit desondanks in 'schaamteloze opstandigheid' sinds 2015 doen voor commerciële doeleinden. "In de gehele staat Texas worden gewone Texanen zonder zich daar bewust van te zijn als melkkoeien gebruikt zodat Google winst kan maken."

Paxton beweert dat biometrische gegevens zoals iemands gezichtsbouw, stem en vingerafdrukken met diensten en producten als Google Foto's, Google Assistent en Google Nest Hub Max zijn verzameld. "In tegenstelling tot wachtwoorden, creditcards, burgerservicenummers en zelfs namen zijn biometrische data een inherent onderdeel van onze unieke menselijke identiteit, iets wat niet zomaar verwijderd of vervangen kan worden wanneer dit gestolen wordt."

Een woordvoerder van Google zegt tegenover Nu.nl dat de techgigant de rechtszaak gaat aanvechten. Gebruikers zouden namelijk altijd de mogelijkheid hebben gekregen om de verzameling van biometrische data uit te schakelen.