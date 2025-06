Grote Nederlandse uitgevers willen samenwerken aan 'persoonlijke datakluis'

Vijf grote Nederlandse media-uitgevers gaan samenwerken aan een 'persoonlijke datakluis' waar Nederlanders persoonsgegevens in kunnen opslaan. Het is nog niet bekend hoe dat eruit moet komen te zien, maar het moet gaan om een 'decentrale, persoonlijke omgeving van de gebruiker zelf'.

De datakluis is een samenwerkingsverband tussen DPG Media, Mediahuis, de NPO, RTL en Talpa. De uitgevers willen samenwerken om 'een nieuwe data-infrastructuur te onderzoeken'. Dat zou een persoonlijke datakluis worden waarin gebruikersgegevens kunnen worden opgeslagen. Het is niet duidelijk hoe dat eruit komt te zien of wat er in de eerste plaats in de kluis kan worden opgeslagen. De bedrijven zeggen dat de gegevens 'niet langer worden opgeslagen in centrale systemen van aanbieders, maar in een persoonlijke omgeving van gebruiker zelf', maar tegelijkertijd zeggen de uitgevers dat de datakluis voor 'veel betere personalisatie van diensten en advertenties' kan zorgen.

De bedrijven gaan samenwerken onder een nieuwe stichting, de Stichting Nederlandse Datakluis. Daarvan worden NPO-bestuurslid Martijn van Dam en Arno Otten de bestuurders. De stichting gaat een aanvraag voor subsidie doen bij het Nationaal Groeifonds. De bedrijven schrijven niet of er ook privacy-experts bij het project worden betrokken, al noemen ze privacy als belangrijk aspect van de datakluis.

Hoewel ze het niet als zodanig beschrijven, lijken de mediabedrijven de kluis te zien als een concurrent van grote techbedrijven. "De media-organisaties delen de visie dat persoonsgegevens en gebruiksgegevens over enkele jaren niet langer worden opgeslagen in centrale systemen van aanbieders", schrijven zij in het persbericht. Dat komt overeen met de visie die grote uitgevers als DPG Media al jaren hebben, namelijk dat zij concurreren met bedrijven als Google en Meta. DPG en Talpa werken bijvoorbeeld al jaren aan het opstellen van eigen profielen van bezoekers van hun sites en apps waar ze advertenties op kunnen toespitsen. Het is niet duidelijk op welke relatie de datakluis heeft met die plannen.