Vlaamse overheid gaat met Microsoft samenwerken voor 'digitale datakluis'

De Vlaamse overheid gaat samenwerken met Microsoft om een persoonlijke 'datakluis' voor burgers te ontwikkelen. Binnen enkele weken kunnen uitzendkrachten bij Randstad met het eerste pilotproject meedoen.

Microsoft gaat specifiek de beveiliging van de kluis verzorgen, schrijft De Standaard. Het bedrijf implementeert zijn identity and access-pakket Entra in de kluis. Die kluis wordt ontwikkeld door de Vlaamse overheid en het bedrijfsleven en is gebouwd op de Solid-standaard die door Tim Berners-Lee in het leven is geroepen.

De kluis wordt niet opgeslagen op servers van Microsoft. De data blijft in België en komt op servers te staan van een nieuwe joint-venture tussen provider Orange en ict-bedrijf Cronos. Aan die samenwerking doet ook Inrupt mee, het bedrijf van Tim Berners-Lee. Microsoft is dus alleen betrokken bij het toegangs- en beveiligingsbeleid.

Volgens De Standaard wordt 'in maart of april' de eerste applicatie van de kluis beschikbaar. Het gaat om een samenwerking met uitzendbureau Randstad. Werknemers kunnen dan via de kluis diploma's delen. De Vlaamse overheid werkt er ook aan dat er in de toekomst ook EPC-scores van huizen kunnen worden gedeeld.