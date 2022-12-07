Apple breidt e2e-versleuteling uit in iCloud en komt met nieuwe securityfuncties

Apple breidt de eind-tot-eindversleuteling in iCloud uit naar 23 soorten van data. Voorheen was de versleutelingstechniek beschikbaar voor 14 soorten data. Data van iCloud Mail, Contacten en Kalender worden nog niet e2e-versleuteld. Het bedrijf komt ook met twee nieuwe securityfuncties.

Dat de data van iCloud Mail, Contacten en Kalender niet versleuteld wordt, komt volgens Apple omdat deze diensten geïntegreerd moet kunnen worden met apps en systemen van derde partijen. Afgezien van deze drie datacategorieën die worden opgenomen in iCloud, zal de eind-tot-eindversleuteling worden toegepast op iCloud-reservekopieën van apparaten, reservekopieën van Berichten, iCloud Drive, Herinneringen, Safari Bladwijzers, Opdrachten, Dictafoon-opnames en informatie uit de Wallet-app. Gezondheidsdata, locatie-informatie en wachtwoorden kwamen al in aanmerking voor eind-tot-eind-versleuteling.

Beveiligingsfuncties Apple

Om de uitgebreide eind-tot-eind-versleuteling mogelijk te maken, moet de Advanced Data Protection-functie geactiveerd worden in het iCloud-menu. Daar wordt ook meegegeven dat Apple niet meer bij de data zal kunnen zodra de versleuteling is geactiveerd. De data zal vanaf dat moment enkel toegankelijk zijn via door de gebruiker goedgekeurde apparaten. Gebruikers zullen na het activeren van de functie dan ook een alternatieve herstelmethode moeten instellen voor in het geval dat ze hun data zijn kwijtgespeeld.

Advanced Data Protection is vanaf vandaag beschikbaar voor iOS-gebruikers uit de Verenigde Staten die ook deelnemen aan het Apple Beta Software-programma. Tegen eind van dit jaar wordt de functie breder uitgerold in de Verenigde Staten. Advanced Data Protection komt begin 2023 ook naar iOS-gebruikers uit andere landen.

Naast Advanced Data Protection komt Apple ook met twee andere iOS-beveiligingsfuncties. Het wordt in 2023 wereldwijd immers mogelijk om Apple ID-accounts te versleutelen met beveiligingssleutels van derde partijen, zoals een YubiKey. En Apple voert begin volgend jaar ook iMessage Contact Key Verification toe aan iOS. Hiermee kunnen iMessage-gebruikers zich verzekeren dat ze enkel communiceren met wie ze denken te communiceren. Zodra het achterliggende systeem een apparaat heeft opgemerkt dat toegang heeft tot de berichten in iMessage, krijgen gebruikers, die de functie hebben ingeschakeld, onderaan hun berichtenvenster een waarschuwing te zien. Deze gebruikers kunnen ook communicatie via onder andere FaceTime openen om elkaars identiteit, via een code, te verifiëren.