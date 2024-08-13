Yubico begint met leveren verbeterde Yubikey Bio met ruimte voor meer passkeys

Yubico is begonnen met het leveren van een verbeterde Yubikey Bio. Deze krijgt de nieuwe firmwareversie 5.7 en biedt onder andere meer ruimte voor passkeys. De securitykey komt beschikbaar in USB-A- en USB-C-varianten.

Yubico noemt zijn nieuwe securitykey de YubiKey Bio FIDO Edition. De fabrikant zegt in een bijgewerkte blogpost dat deze vanaf nu wordt geleverd aan klanten. De USB-A-variant kost op de website van Yubico 108,90 euro inclusief btw, terwijl de prijs van de USB-C-versie op 114,90 euro inclusief btw ligt.

De voornaamste toevoeging aan de nieuwe Bio-varianten, is de upgrade naar firmwareversie 5.7. Daardoor krijgen ze meer opslagruimte voor credentials. Gebruikers kunnen bijvoorbeeld tot 100 passkeys opslaan op een enkele beveiligingssleutel, waar dat er voorheen nog 25 waren. Net als de voorgaande YubiKey Bio, biedt deze nieuwe variant geen totp-ondersteuning voor traditionelere tweefactorauthenticatie.

Firmware 5.7 voert ook verbeterde pinbeveiliging door, waardoor simpele pincodes als '1234' niet meer kunnen worden ingesteld. De nieuwe YubiKey Bio beschikt opnieuw over een vingerafdrukscanner voor biometrische authenticatie.

Yubico bracht eerder al bijgewerkte 5.7-versies van onder meer de YubiKey 5-serie uit. De firmware van YubiKeys wordt in de fabriek geïnstalleerd en kan daarna niet meer worden bijgewerkt. Bestaande sleutels van Yubico krijgen dus geen upgrade naar de nieuwe firmwareversie.

Correctie, woensdag - In het artikel werd eerder vermeld dat de nieuwe YubiKey Bio 'meer ruimte voor (...) totp-credentials biedt'. Zoals ook in het artikel vermeld stond, ondersteunt deze securitykey echter geen totp. Het artikel is hierop aangepast.