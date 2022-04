Yubico brengt beveiligingssleutel YubiKey Bio met vingerafdruklezer uit

Yubico heeft de YubiKey Bio series uitgebracht, de eerste fysieke beveiligingssleutel van het merk met biometrische authenticatie via vingerafdruklezer. De sleutel komt in USB-A- en USB-C-versie en ondersteunt het FIDO- en FIDO2-protocol. De sleutels kosten 80 of 85 euro.

De YubiKey Bio heeft een vingerafdruklezer, waardoor het niet meer nodig is om een wachtwoord in te stellen voor de sleutel. De sleutel maakt volledig wachtwoordloos inloggen mogelijk, schrijft het merk. De YubiKey Bio werd voor het eerst getoond in 2019 en officieel aangekondigd in 2020. Nu is de sleutel te koop. Er is een versie voor USB-C en USB-A. Het verschil tussen de twee is de prijs. De USB-A-versie kost 80 euro, de USB-C-versie 85 euro.

De sleutel, die voornamelijk gebruikt wordt voor multifactorauthenticatie, werkt met alle desktop-based FIDO-ondersteunde diensten en applicaties en het FIDO2- en WebAuthn-protocol. De sleutel werkt onder meer met Microsoft, Google, de meeste wachtwoordmanagers, de meeste socialemediadiensten, en een hele lijst met andere diensten. De sleutel werkt volgens Yubico zeker met Google Chrome en elke FIDO-compliant applicatie op Windows, Mac OS, Linux en met applicaties die FIDO en FIDO2 ondersteunen via Chrome, Firefox of Microsoft Edge. De YubiKey Bio werkt niet met Lastpass.

Om de vingerafdruklezer zo veilig mogelijk te maken zijn de sleutels voorzien van drie chips, waarbij de biometrische gegevens op een apart, beveiligd element opgeslagen zijn om zo beter te beschermen tegen fysieke aanvallen. Vingerafdrukken kunnen toegevoegd worden en verwijderd met de Yubico Authenticator for Desktop-app. Templates van vingerafdrukken worden afgeleid van vingerafdrukken opgeslagen op de sleutel en vingerafdrukken verlaten nooit de fysieke sleutel en worden niet elders opgeslagen.

De sleutel heeft geen batterij, is waterdicht en 'crush resistant'. De sleutel ondersteunt WebAuthn, FIDO2 CTAP1, FIDO2 CTAP2 en U2F. De sleutel heeft in tegenstelling tot de 5-Series geen ondersteuning voor NFC, waardoor gebruikers die de key voornamelijk gebruiken met hun telefoon rekening moeten houden met dat ze de USB-C-versie kopen. Yubico schrijft dat door deze beperking de Bio Series niet een sleutel is voor iedereen. Yubico heeft een quiz online gezet om te bepalen welke sleutel het best voor elke gebruiker werkt.