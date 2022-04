Holland Casino heeft registratieproblemen bij startdag online aanbod

Holland Casino heeft op de startdag van het online kansspelaanbod last gehad van registratieproblemen. Door een technische storing en vervolgens instabiliteit bij het Centraal Register Uitsluiting Kansspellen, besloot Holland Casino daarom het online aanbod uit te stellen.

Holland Casino is een van de tien bedrijven die sinds afgelopen vrijdag legaal online kansspelen mag aanbieden onder de nieuwe Wet Kansspelen op afstand. Bij Holland Casino liep dat aanbod enige vertraging op door een technische storing, schrijft het bedrijf in een persbericht. De technische storing veroorzaakte een instabiliteit bij het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen, een landelijk register waar spelers in worden opgenomen die problemen hebben met gokken. Daaruit volgde problemen met de eigen registratiesystemen van Holland Casino. De problemen met het Cruks ontstonden vrijdag al. Daar hadden andere aanbieders ook last van.

Daarom heeft Holland Casino besloten om het online aanbod uit te stellen tot maandagavond 4 oktober en de registraties over het weekend heen te tillen. Het bedrijf, dat nu online sports betting, slotmachines en poker mag aanbieden, merkte maandagavond onmiddellijk een enorme belangstelling voor online gokken. Volgens het bedrijf heeft dit gezorgd dat de registratie op piekmomenten langer duurde dan voorzien. Hierdoor is er besloten dat op piekmomenten nieuwe spelers gefaseerd toegelaten worden tot de registratie.