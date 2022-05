Kansspelautoriteit begint onderzoek naar 25 mogelijk illegale gokwebsites

De Kansspelautoriteit is een onderzoek begonnen naar 25 mogelijk illegale gokwebsites. De Ksa gaat onderzoeken of het mogelijk is om vanuit Nederland te gokken op die websites. Als dat zo is, dan volgen er 'sancties'.

De Kansspelautoriteit meldt dat het een onderzoek is gestart naar aanleiding van de nieuwe kansspelwet, die in oktober is ingegaan. Daarmee kunnen partijen met een vergunning legaal gokwebsites aanbieden in Nederland. Die aanbieders moeten daarbij aan bepaalde eisen voldoen, zoals het aanbieden van 'een betrouwbaar spel' en voldoende aandacht besteden aan gokverslaving.

Websites die geen vergunning hebben, moeten er sinds de invoering van het beleid voor zorgen dat ze niet langer bereikbaar zijn in Nederland. De Ksa onderzoekt of 25 websites zonder vergunning mogelijk toch bruikbaar zijn in Nederland. Het is niet duidelijk om welke websites dat gaat.

De autoriteit is naar eigen zeggen ook 'scherp op specifiek aanbod dat Nederlandse spelers weg zou kunnen trekken van legale naar illegale aanbieders'. Daarbij spreekt de Ksa bijvoorbeeld over websites die kansspelen aanbieden die volgens de Nederlandse wetgeving verboden zijn.

Als er websites in overtreding zijn, dan treedt de autoriteit 'handhavend' op en volgen er sancties. De Ksa noemt geen concrete sancties, maar benoemt in zijn persbericht wel dat de geldboetes voor overtredingen 'fors zijn verhoogd' onder de nieuwe wet, dus vermoedelijk doelt de autoriteit daarop.

Onder de nieuwe wetgeving wordt onderscheid gemaakt tussen gokwebsites met verschillende omzetten. Kansspelaanbieders met een omzet van meer dan 15 miljoen euro krijgen een boete van vier procent van die omzet. Bij een omzet van minder dan 15 miljoen bedraagt de basisboete 600.000 euro. Dit kan in beide gevallen hoger uitvallen bij 'verzwarende omstandigheden', bijvoorbeeld wanneer het aanbod is gericht op minderjarigen of wanneer er op de website geen aandacht wordt besteed aan gokverslaving.