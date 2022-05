Microsoft brengt patch uit voor authenticatieproblemen in Windows Server

Microsoft heeft verschillende out-of-band-updates uitgebracht voor Windows Server. Die patchen een bug waarmee gebruikers niet kunnen inloggen op bepaalde domain controllers. De bug zat in een eerdere securityupdate voor het OS.

Microsoft heeft zes verschillende updates uitgebracht voor Windows Server-versies 2008, 2012, 2016 en 2019. Het is een out-of-band-update die volgens het bedrijf geen beveiligingsproblemen oplost, maar een authenticatiebug. Die bug zorgt ervoor dat eindgebruikers in sommige gevallen niet meer kunnen inloggen op een systeem in een Active Directory.

Het gaat om applicaties waarop gebruikers via single sign-on kunnen inloggen op applicaties met het Kerberos-authenticatieprotocol. De bug ontstond nadat gebruikers securityupdates installeerden die tijdens de vorige Patch Tuesday werden uitgebracht. Systeembeheerders moeten de oob-update downloaden via de Microsoft Update Catalog of direct vanaf de website. De patch wordt niet automatisch via Windows Update uitgebracht.