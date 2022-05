Microsoft repareert 55 lekken op Patch Tuesday waaronder twee actief misbruikte

Microsoft heeft tijdens Patch Tuesday 55 kwetsbaarheden in Windows en Office-programma's gerepareerd. Zes van de kwetsbaarheden waren zerodays. In 15 gevallen ging het om lekken waarbij code op een machine kon worden uitgevoerd.

De release voor Windows 10 en 11 bevat bugfixes voor 55 kwetsbaarheden. Naast Windows zijn ook Office, Azure en Edge gerepareerd. Van zes kwetsbaarheden was al informatie bekend. Twee van die kwetsbaarheden werden ook daadwerkelijk in het wild aangevallen, zegt Microsoft. Dat zijn CVE-2021-42292 en CVE-2021-42321. Dat zijn een omzeiling van securitypreview in Excel en een remote code execution in Exchange. Voor de Exchange-RCE heeft een aanvaller wel eerst ook authenticatie nodig. Die krijgt daarom een CVSS-score van 8.8. Opvallend is dat details over die kwetsbaarheid ook werden uitgevonden op de Chinese Tianfu-hackingwedstrijd in oktober. Die details waren toen nog niet openbaar gemaakt.

Andere opvallende bugs zijn onder andere CVE-2021-42298, een remote code execution-bug in Microsoft Defender waarbij een aanvaller code kon uitvoeren door alleen een bestand te sturen naar een systeem. Twee kwetsbaarheden in het Remote Desktop Protocol waren al eerder aangedragen door beveiligingsonderzoekers, CVE-2021-38631 en CVE-2021-41371. Die krijgen de klassificatie 'Important', omdat het ermee mogelijk was RDP-wachtwoorden van een systeem af te lezen. RDP is een gewild doelwit voor ransomwarecriminelen.

In totaal zijn 15 van de Patch Tuesday-fixes voor remote code executions. In 20 gevallen werden local privilege escalations gerepareerd, en in nog eens 10 gevallen een lek waarbij informatie kon worden achterhaald. Er werden daarnaast spoofingkwetsbaarheden en denial-of-service-kwetsbaarheden gefixt. Het aantal van 55 gerepareerde lekken is relatief laag voor een Patch Tuesday.