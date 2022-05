Microsoft begint introductie van vernieuwde Microsoft Store voor Windows 10

Microsoft is gestart met de uitrol van de vernieuwde Microsoft Store voor Windows 10. Niet elke gebruiker zal volgens een medewerker van het bedrijf de update meteen zien verschijnen, want het bedrijf kiest voor een gefaseerde introductie.

Sinds eind oktober kunnen geïnteresseerden zich inschrijven voor het Windows 10 Release Preview Insider-kanaal om op die manier de vernieuwde Microsoft Store uit te proberen. Rudy Huyn, principal architect van de Microsoft Store, schrijft op Twitter dat de digitale winkel er nu aankomt voor alle gebruikers voor Windows 10. Dat gebeurt gefaseerd.

In de Microsoft Store is een nieuw ontwerp gekozen en zijn nieuwe voorwaarden toegepast. Het wordt mogelijk om Win32-apps toe te voegen aan de Store en ontwikkelaars kunnen hun eigen betaalsystemen integreren in hun aangeboden software. Op die manier kunnen ze de 15 procent commissie die Microsoft rekent bij het gebruik van hun betalingssysteem, omzeilen. Op Windows 11 wordt het ook mogelijk om Android-apps te downloaden. Dit gebeurt via een integratie van de Amazon Appstore.

Microsoft Store op Windows 11

Update, 13/11: Term 'Windows Store' aangepast naar 'Microsoft Store' in titel en tekst. Met dank aan Twixie.