Mozilla Firefox is nu ook beschikbaar in de Microsoft Store

Firefox is vanaf dinsdag beschikbaar in de Microsoft Store. Doordat Microsoft zijn voorwaarden heeft aangepast voor apps in de Store, was het volgens Mozilla makkelijker om zijn browser toe te voegen aan de digitale winkel van Windows.

In een blog kondigt Mozilla de introductie van Firefox in de Microsoft Store aan. De browser is als app beschikbaar in de Windows Store op zowel Windows 10 als Windows 11. Hierdoor hoeven Firefox-gebruikers niet langer naar de website van Mozilla om de browser te downloaden en te installeren. Via de Microsoft Store kunnen ook updates van de browser geïnstalleerd worden.

Voorheen was alleen Edge van Microsoft zelf te downloaden via de Microsoft Store. In september werd daar Opera aan toegevoegd. Andere grote browsers zoals Google Chrome en Safari ontbreken nog.

Microsoft heeft aangegeven de Microsoft Store meer open te stellen voor software-ontwikkelaars. Zo zijn er ook plannen om Android-apps aan de Microsoft Store toe te voegen. Daarbij gaat het wel specifiek om Windows 11. Deze functie is nog niet beschikbaar. Al verscheen er onlangs een tool waarmee dit al wel getest kan worden.