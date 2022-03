Mozilla maakt het makkelijker om Firefox in te stellen als standaardbrowser

Mozilla heeft het makkelijker gemaakt om Firefox in te stellen als standaardbrowser in Windows. Het bedrijf biedt nu een optie om de browser met een enkele klik in te stellen als standaard. Voorheen moest dat handmatig worden gedaan in de Windows-instellingen.

Mozilla heeft deze functie zonder officiële aankondiging doorgevoerd in Firefox 91 voor Windows 10 en 11, merkte The Verge op. Gebruikers die de webbrowser installeren, krijgen een prompt te zien waarin wordt gevraagd of ze Firefox willen instellen als hun standaardbrowser. Als gebruikers daarmee akkoord gaan, wordt Firefox automatisch als de standaardbrowser van het systeem ingesteld, zonder dat gebruikers dit handmatig in de Windows-instellingen moeten aanpassen.

Deze mogelijkheid was voorheen alleen beschikbaar voor Microsofts eigen Edge-browser, maar Mozilla is erin geslaagd om deze feature te 'reverse-engineeren'. Om een andere standaardwebbrowser dan Edge in te stellen in Windows 10, moesten gebruikers voorheen naar 'default apps' in het instellingenmenu van Windows navigeren, en daar de webbrowser naar keuze selecteren. In Windows 11 is dit proces ingewikkelder gemaakt, schreef ook The Verge in augustus.

Met de nieuwe feature omzeilt Mozilla de anti-hijacking-beveiligingsfuncties die het bedrijf in Windows heeft geïntegreerd. Die functies moeten ervoor zorgen dat malware zichzelf niet als standaardapps kan instellen. Een woordvoerder van Microsoft meldt tegenover The Verge dat de feature dan ook niet officieel wordt ondersteund in Windows.

Mozilla bevestigt tegenover The Verge dat het de feature recent heeft doorgevoerd in zijn webbrowser. "Alle besturingssystemen zouden officiële ontwikkelaarsondersteuning moeten bieden voor de standaardstatus, zodat mensen hun apps eenvoudig als standaard kunnen instellen", vertelt een woordvoerder van Mozilla aan dat medium. "Aangezien dat niet is gebeurd op Windows 10 en 11, is Firefox afhankelijk van andere aspecten van de Windows-omgeving om mensen een ervaring te geven die vergelijkbaar is met wat Windows biedt via Edge."

Vooralsnog is Mozilla het enige bedrijf dat deze feature heeft doorgevoerd in zijn webbrowser. Het is onduidelijk of andere webbrowsers zoals Google Chrome, Vivaldi, Brave of Opera op termijn zullen volgen. Het is ook niet bekend hoe Microsoft zal reageren op de nieuwe Firefox-feature. Mozilla roept Microsoft al sinds 2015 op om het gemakkelijker te maken om standaardapps te veranderen, maar de techgigant heeft daar nog geen gehoor aan gegeven.