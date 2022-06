Firefox 86 met blokkering voor thirdpartycookies verschijnt

Mozilla heeft Firefox 86 uitgebracht. Daarin zit Total Cookie Protection, een manier om thirdpartycookies in silo's te plaatsen waardoor gebruikers niet over meerdere websites gevolgd kunnen worden. Sommige functionele cookies kunnen dat nog wel.

Firefox 86 is inmiddels te downloaden voor alle gebruikers. Daar zitten een aantal nieuwe functies in, waaronder de mogelijkheid om meerdere video's te bekijken via picture-in-picture. Ook is de printfunctie verbeterd. Die krijgt onder andere een betere integratie met de printinstellingen van de computer.

De belangrijkste toevoeging is die van Total Cookie Protection. Daarbij wordt iedere trackingcookie die gebruikers over meerdere websites volgt in een silo geplaatst waardoor ze niet meer gedeeld kunnen worden met andere websites. De functie is onderdeel van Enhanced Tracking Protection. Dat blokkeert cookies op basis van een lijst die Disconnect bijhoudt, maar domeinen die daarin niet zijn meegenomen kunnen gebruikers alsnog tracken. Total Cookie Protection moet ook dat voorkomen.

Mozilla gebruikt daarvoor een technologie die het State Partitioning noemt. Die heeft geen lijst nodig, maar maakt gebruik van die nieuwe technologie om te identificeren of een thirdpartycookie iemand over websites probeert te tracken. Daarvoor wordt een cookie van bijvoorbeeld Facebook uitgebreid van https://facebook.com naar https://facebook.com^http://trackingwebsite.com. Op die manier kan Firefox zien wanneer een trackingcookie een gebruiker over verschillende websites probeert te volgen.

Volgens Mozilla wordt er wel een uitzondering gemaakt voor bepaalde cookies die functioneel zijn in het tracken van gebruikers. Als voorbeeld noemt het bedrijf cookies die nodig zijn voor single sign-on, bijvoorbeeld via de Facebook Login-knop. Ontwikkelaars hoeven daar zelf niets voor te veranderen. Firefox kan zelf zien wanneer een cookie 'unpartitioned' is en de gebruiker een pop-up voorschotelen met de vraag of een site voor SSO alsnog een trackingcookie mag plaatsen. Gebruikers kunnen ook vanuit de url-balk zelf nog toestaan welke sites cross-site-cookies mogen plaatsen.