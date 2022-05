Mozilla gaat compacte modus in Firefox verbergen in plaats van verwijderen

Mozilla heeft besloten om de compacte modus in Firefox niet te verwijderen, maar in plaats daarvan te verbergen. Gebruikers die de compacte weergave nu geactiveerd hebben, kunnen hem blijven gebruiken, zo zegt de browserbouwer.

Nieuwe gebruikers krijgen de optie in Firefox 89 en hoger niet langer te zien in de interface, maar kunnen dat wel activeren in de about:config, staat op Bugzilla. Mozilla kondigde vorige maand aan de optie helemaal te verwijderen, maar de gebruikers die er waren, kwamen daartegen in het geweer. Daarom heeft de browserbouwer het plan nu aangepast.

De optie is te vinden in het menu Werkbalk Aanpassen, waar het een optie onderin beeld is. Die plek is volgens Mozilla lastig te vinden en dat was een van de redenen om de functie te schrappen. Op die beslissing is Mozilla dus nu teruggekomen. Er zijn drie weergave-opties: compact, normaal en touch.

Firefox 89 is de eerste met een vernieuwd ontwerp. Het aantal meldingen van de browser is teruggedrongen en veel menu's en menu-items hebben een nieuw uiterlijk gekregen, zo zegt de browserbouwer. De eerste Nightly-testversie verscheen vorige maand en Firefox 89 moet half mei gaan verschijnen in een stabiele release.

Vlnr: compacte weergave, normale weergave en touch-weergave