THX introduceert eerste consumentenproduct met smartphone-dac-versterker Onyx

THX heeft zijn eerste consumentenproduct onthuld. Onyx is een mobiele dac-versterker die voornamelijk is bedoeld om de geluidskwaliteit van een bedrade koptelefoon die is aangesloten op bijvoorbeeld een smartphone te verbeteren.

De THX Onyx bestaat uit de dac-versterker waar aan de ene zijde een 3,5mm-poort in zit voor de koptelefoon en aan de andere kant een USB-C-kabeltje uit komt om aan een smartphone te verbinden. De dac heeft THX AAA 78- en ESS Pro DAC-chips en ondersteuning voor de MQA-codec. De AAA-78-chip is volgens THX net zo krachtig als een desktop THX AAA-dac-versterker, alleen dan in een kleiner formaat. Deze kleine chip zorgt voor 'oneindig kleine niveaus' aan noise en vervorming. De chip maakt verder een groter dynamisch bereik en een harder volume mogelijk.

Het apparaat bevat magneetjes om de kabel van een koptelefoon vast te kunnen houden, zodat de kabel niet in de weg van de gebruiker zit tijdens het luisteren van muziek. De behuizing van de Onyx is gemaakt van metaal. De Onyx is vanaf nu verkrijgbaar in Europa voor 210 euro. Of THX ook andere consumentenapparaten gaat maken, is niet bekend.