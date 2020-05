Razer brengt Opus-hoofdtelefoon met noisecancellation uit voor 210 euro

Razer introduceert de Opus, een hoofdtelefoon met actieve noisecancellation en THX-certificering. De koptelefoon pauzeert muziek automatisch als gebruikers hem afzetten en gaat volgens de fabrikant 25 uur meer op een acculading.

De Razer Opus is voorzien van vier microfoons waarmee omgevingsgeluid wordt opgenomen. Aan de hand daarvan wordt tegengeluid gegenereerd voor de actieve noisecancellation. Ook heeft de koptelefoon twee microfoons voor spraak. De audioweergave wordt verzorgt door twee dynamische 40mm-drivers.

Door de anc-knop in te drukken activeert de Quick Attention-modus. Daarbij wordt omgevingsgeluid juist versterkt, zodat gebruikers bijvoorbeeld iemand kunnen horen praten. Gebruikers kunnen met een Opus Mobile-app kiezen uit verschillende equalizerpresets en de accustatus uitlezen.

Met anc ingeschakeld zou de accu tot 25 uur mee gaan. De hoofdtelefoon werkt met bluetooth 4.2, maar heeft ook een 3,5mm-aansluiting. Het gewicht is 265 gram en opladen gaat via een usb-c-aansluiting. Razer biedt de Opus via zijn eigen website aan voor 210 euro.