Klipsch kondigt hoofdtelefoon met noisecancelling en drie nieuwe oortjes aan

Klipsch kondigt tijdens de CES-beurs in Las Vegas vier nieuwe hoofdtelefoons aan. Het betreft een over-ear-model met actieve noisecancelling en drie paar oortjes, waaronder eveneens een versie met ruisonderdrukking. De hoofdtelefoons komen later dit jaar uit.

Klipsch’ nieuwe draadloze over-ear-hoofdtelefoon met actieve noisecancelling, die volgens Engadget nog geen definitieve naam heeft, zou in de herfst voor 399 dollar op de markt komen. Dat is omgerekend zo'n 356 euro. De fabrikant claimt dat ongewenst omgevingsgeluid met veertig decibel kan worden gereduceerd. Het toestel heeft ook een functie om de ruisonderdrukking tijdelijk uit te schakelen, bijvoorbeeld om een gesprek te voeren zonder de hoofdtelefoon af te zetten.

De batterij van de draadloze hoofdtelefoon zou het op een laadbeurt tot dertig uur volhouden. Tien minuten opladen via usb-c levert volgens Klipsch voldoende energie voor vijf uur luisteren. Wat codecs betreft ondersteunt de hoofdtelefoon sbc, aac en aptx. Het toestel is beschikbaar in de kleuren champagne en zwart en wordt compleet geleverd met een reisetui.

Blikvanger bij de nieuwe oortjes is de Klipsch T10 True Wireless. Dit model heeft kleinere dopjes dan de meeste andere draadloze in-ear-hoofdtelefoons en beschikt over actieve noisecancelling, gebarenbediening en ‘kunstmatige intelligentie’. Wat dat precies laatste precies inhoudt is nog niet bekend. De T10 True Wireless staat eveneens gepland voor de herfst van 2020 en krijgt een adviesprijs mee van 649 dollar, omgerekend zo'n 580 euro.

Het gamma-oortje omvat daarnaast twee nieuwe uitvoeringen van de T5 True Wireless uit 2019. De T5 True Wireless ANC komt met actieve noisecancelling, en heeft daarnaast ook de gebarenbediening en ai van de T10 True Wireless. De T5 is vanaf de herfst voor 299 dollar of 367 euro. Tot slot werkt Klipsch aan een sportieve uitvoering van de T5 met een robuuste behuizing en een stof- en waterbestendig oplaaddoosje met ip67-rating. Dit model verschijnt in de zomer van 2020 en gaat 229 dollar kosten, of zo'n 204 euro.

Foto's: Klipsch