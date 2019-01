True Wireless-oordopjes van Klipsch laden op in Zippo-achtige case

Audiofabrikant Klipsch breidt zijn hoofdtelefoongamma uit met de T5 True Wireless, een volledig draadloos stel oortjes. De dopjes worden geleverd met een oplaadcase die doet denken aan een Zippo-aansteker.

Klipsch introduceerde de T5 True Wireless in aanloop naar de CES-elektronicabeurs, die van 8 tot 11 januari in Las Vegas wordt gehouden. De dopjes moeten onder meer concurreren met de AirPods van Apple en de Sony WF-1000X. Net als die oortjes kun je de T5 True Wireless onderweg opnieuw opladen met een charging case. Het design daarvan is duidelijk een knipoog naar de iconische Zippo-aansteker. Op één laadbeurt zingen de oortjes het ongeveer acht uur uit, daarna biedt de accu van de oplaadcase genoeg energie voor drie extra laadbeurten.

De T5 True Wireless verschijnt in de lente op de markt en krijgt een richtprijs mee van 199 dollar. Klipsch kondigde in de nieuwe T5-reeks ook nog draadloze oordopjes met een zogeheten nekband aan. Dat model verwisselt voor 59 dollar van eigenaar.