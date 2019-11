Sony voegt volumebediening via touch toe aan WF-1000XM3-oortjes

Sony maakt het via een firmware-update mogelijk om het volume van de WF-1000XM3-hoofdtelefoon aan te passen door op de oortjes te tikken. Voorheen kon dat alleen via een draadloos gekoppelde smartphone of met een spraakopdracht.

De functionaliteit is onderdeel van firmwareversie 2.0.2 voor de WF-1000XM3-headset. Die update voegt ook ondersteuning voor Amazon Alexa toe en maakt het mogelijk om te zien hoe vol de accu van de bijbehorende charging case is.

Volumebediening via de touchsensor kan alleen ingesteld worden als vervanging van andere functionaliteit, blijkt uit gebruikerservaringen op reddit. Het was al mogelijk om met aanrakingen Google Asistent en de ruisonderdrukking te bedienen. Volumecontrole lijkt gekozen moeten te worden als vervanging van een van die opties.

Volgens Sony verbetert de firmware-update ook de bluetoothverbinding met iOS en met Windows 10. Gebruikers kunnen de oortjes updaten via de Sony Headphones Connect-app voor Android en iOS. Sony kondigde de WF-1000XM3 in juli aan. De draadloze oortjes met noisecancelling zijn sinds augustus verkrijgbaar en kosten momenteel zo'n 188 euro.