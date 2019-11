Renders tonen Galaxy S11+ met 6,9"-scherm en groot camera-eiland

Er zijn renders van de Samsung Galaxy S11+ gemaakt. Het toestel zou een 6,9"-scherm krijgen en voorzien worden van vijf camera's aan de achterkant. Ook de reguliere S11 krijgt vijf camera's, maar bij de S11+ is het camera-eiland nog groter.

Het ontwerp van de Galaxy S11+ is vergelijkbaar met dat van de reguliere Galaxy S11 en de S11e. Van die toestellen verschenen eerder al renders online. In alle gevallen zijn die renders afkomstig van @OnLeaks, die ze maakt op basis van cad-bestanden. De Galaxy S11+-renders zijn door CashKaro gepubliceerd.

De schermranden van de Galaxy S11+ zouden minder sterk gebogen zijn dan bij de voorganger. Aan de voorkant zit een klein gat in het oledscherm voor de frontcamera. Aan de achterkant valt het grote camera-eiland op, met twee camera's boven en onder en ééntje in het midden. Ook is er een flitser zichtbaar, al zou de plek daarvan nog niet zeker zijn. Verder zitten er nog twee kleine sensoren op het eiland, het is nog niet duidelijk waar die voor dienen.

Vermoedelijk krijgt de Galaxy S11+ een primaire camera met een 108-megapixelsensor, een zoomcamera met '5x optische zoom' en een ultragroothoekcamera. Waar de andere camera's voor dienen, is nog niet bekend. Mogelijk gaat het om fuctionaliteit als een time-of-flightsensor.

De behuizing heeft afmetingen van 166,9x76x8,8mm. Op het dikste punt bij het camera-eiland is de dikte 10,2mm. De Galaxy S11+ is daarmee veel groter dan de S10+, die is 157,6mm lang en 74,1mm breed. Ook is het toestel langer dan de Galaxy S10 5G, een variant met 6,7"-scherm en afmetingen van 162,6x77,1mm.

Vorige week verschenen er renders van de reguliere Galaxy S11 en de kleinere Galaxy S11e-uitvoering. Samsung kondigt de toestellen vermoedelijk begin volgend jaar aan. Smartphonelekker Evan Blass zei eerder dat de toestellen halverwege of eind februari verschijnen.