Renders van Samsung Galaxy S11e met drie camera's komen uit

Er zijn renders verschenen van de vermoedelijke Samsung Galaxy S11e. Het toestel beschikt over drie camera's aan de achterkant, terwijl de voorganger het nog met twee moest doen. Aan de voorkant is een uitsparing in het scherm gemaakt voor de frontcamera.

De renders zijn geplaatst op Pricebaba, in samenwerking met OnLeaks. Laatstgenoemde komt vaker als eerste met afbeeldingen van smartphones die nog niet officieel zijn aangekondigd. Wat opvalt is dat de vermoedelijke Samsung Galaxy S11e drie verticaal geplaatste camera's aan de achterkant heeft, terwijl de huidige Galaxy S10e daar slechts twee heeft. Ook lijkt Samsung ervoor te hebben gekozen om de frontcamera in de smartphone te verwerken via een gat in het scherm.

Volgens Pricebaba en OnLeaks heeft de smartphone een schermdiagonaal van ongeveer 6,3". Een 3,5mm-jack lijkt niet aanwezig te zijn. De behuizing is 7,9mm dik, al neemt dat toe naar 9,1mm als de camera-uitsparing wordt meegerekend. Ook opvallend is dat de vingerafdrukscanner die bij de Galaxy S10e nog op de achterkant zat, niet aanwezig is. Daardoor zit deze waarschijnlijk bij de S11e onder het scherm. Voor de processor wordt waarschijnlijk Qualcomms Snapdragon 865-soc gebruikt, of Samsungs eigen Exynos 990.

De onthulling komt kort nadat er renders verschenen van de Samsung Galaxy S11, ook via Pricebaba en OnLeaks. De Galaxy S11e en de S11 komen qua uiterlijk sterk overeen, al heeft laatstgenoemde een opstelling op de achterkant met vijf camera's. Eerder was er al een gerucht dat alle S11-uitvoeringen gebogen schermranden krijgen. Waarschijnlijk gaat het om een amoledscherm voor alle versies en volgens geruchten heeft het bijbehorende paneel een verversingssnelheid van 120Hz en ondersteuning voor hdr10+.

Waarschijnlijk kondigt Samsung de nieuwe reeks Galaxy-modellen begin volgend jaar aan, al is er nog geen specifieke releasedatum aangekondigd. Aannemelijk is dat de smartphones bij release over zowel 4g- als 5g-connectiviteit beschikken.