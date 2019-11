Tesla noteert 146.000 reserveringen voor Cybertruck na onthulling

Ongeveer 146.000 mensen hebben een reservering geplaatst voor de Cybertruck nadat de futuristisch uitziende pick-up truck door Tesla werd onthuld. Slechts 17 procent van de reserveringen betrof het goedkopere model met enkele motor.

Dat maakte Elon Musk bekend via een bericht op Twitter. Volgens de topman zijn er in een dag na het openen van de reserveringen 146.000 mensen geïnteresseerd in de Cybertruck. Dat betekent overigens niet dat zij verplicht worden tot een aankoop; voor een reservering is een aanbetaling van slechts 100 dollar nodig.

Musk stelt dat 17 procent van de reserveringen bestaat uit het goedkoopste model met enkele motor, die voor een prijs van ongeveer 40.000 dollar wordt verkocht. Respectievelijk 42 procent en 41 procent van de reserveringen bestond uit de dual- en tri-motor-variant. Overigens noteerde Tesla bij het openen van de reserveringen voor de Model 3 nog 232.000 aanmeldingen. Daarbij moet echter worden aangetekend dat de Model 3 een meer gangbaar en goedkoper model is. Wel moest voor de Model 3 een grotere aanbetaling van 1000 dollar worden gedaan.

Tesla onthulde de Cybertruck op een eigen evenement, waarbij het aankondigde dat de pick-up truck gemaakt is van gepantserd metaal met ramen van gehard glas. De truck moet vanaf eind 2021 van de band rollen, al duurt de levering bij de tri-motor nog een jaar langer.