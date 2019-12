Expert: Tesla Cybertruck krijgt waarschijnlijk geen toestemming voor Europa

Het huidige ontwerp van Tesla's Cybertruck krijgt waarschijnlijk geen toestemming om in Europa de weg op te gaan. Door de extreem rigide carrosserie van de auto zou de energie van een eventuele botsing niet geabsorbeerd worden door de neus, maar door de passagiers zelf.

Dat vertellen deskundigen van SGS-TÜV Saar GmbH aan Automobilwoche. Dat bedrijf biedt begeleiding aan autofabrikanten om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de 50 tot 60 voorschriften die in de Europese Unie gelden. "De inzittenden voelen zich misschien veilig, maar zijn dat juist niet", stelt expert Stefan Teller van SGS-TÜV Saar. Doordat de wagen zo stijf is, zouden airbags ook niet meer fatsoenlijk helpen, aldus de Duitser.

De Cybertruck is nog niet verkrijgbaar, maar pre-orders zijn dat al wel, ook in Nederland en België. Hoeveel pre-orders voor de Cybertruck er in deze twee landen zijn geplaatst, is niet bekend. Elon Musk meldde eind november dat er in totaal 146.000 reserveringen geplaatst waren. Dat was twee dagen na de onthulling.

De goedkoopste versie van de Cybertruck moet 40.000 dollar gaan kosten en de duurste komt uit op 70.000 dollar. Met zijn 'exoskelet' van gehard metaal en eveneens geharde glazen ramen, moet de auto volgens de Tesla-site "ultieme bestendigheid en bescherming voor passagiers" bieden.

Update, zondag: in de titel werd de uitspraak toegeschreven aan TÜV, maar het gaat om een bedrijf dat adviseert bij voorbereidingen op de daadwerkelijke TÜV-keuringen.