Google Assistant op telefoons en tablets krijgt ook realtime-vertaalfunctie

Google heeft zijn live translations functie beschikbaar gemaakt in Google Assistant, iOS incluis. Tot op heden was de functie nog beperkt tot bepaalde apparaten. Google Assistant krijgt hier ook smart replies, waarin waarschijnlijke reacties voorgesteld worden.

Klik voor een geanimeerde GIF

Gebruikers kunnen de functie activeren met "OK Google, wees mijn Engelse vertaler", waarna Assistant klaarstaat om te vertalen. De assistent van Google heeft al de mogelijkheid om naar twee talen tegelijk te luisteren, dus het maakt niet uit wie begint met spreken en of ze de assistent meermaals achter elkaar aan het werk zetten. In totaal ondersteunt Assistant 44 talen.

De smart replies zijn voor de hand liggende reacties die als knopje verschijnen in het scherm wanneer Assistant denkt dat ze handig zijn. Door daarop te drukken, hoeven gebruikers niet eerst nog de zin uit te spreken, wat een vlottere ervaring moet opleveren. Verder is er ook de mogelijkheid om via tekstinvoer direct te vertalen, indien nodig. De uitvoer is dan ook in tekst, met de optie om uit te laten spreken.

De functie was al beschikbaar in de Pixel Buds uit 2017 en kwam in 2018 naar alle Assistant-compatibele oortjes. In januari van dit jaar werden slimme speakers en displays aan dat rijtje toegevoegd. Nu is de functie dus beschikbaar voor alle apparaten die zijn uitgerust met Google Assistant, inclusief iOS-apparaten.

De functie zat ook al in Google Translate, maar Google stelt dat het hiermee de ervaring gemakkelijker wil maken door de noodzaak om een extra app te downloaden, weg te halen. Een proef met de Translate-app heeft ook als resultaat dat stemmen van een veel lagere kwaliteit worden gebruikt, om onduidelijke redenen.