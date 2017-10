Google presenteert Clips-camera en bluetooth-oortjes

Google heeft zijn Clips-camera gepresenteerd. Het is een klein cameraatje dat gebruikers aan van alles en nog wat kunnen vastmaken. De camera maakt automatisch foto's en laat dat weten via een ledje.

Clips maakt kleine video's die het analyseert via machine learning op het apparaat zelf. Dat is mede mogelijk door de 8GB aan interne opslag. De camera heeft een 12-megapixelsensor en kan vijftien foto's per seconde maken. De lens heeft een diafragma van f/2.4. De prijs van de camera is in de VS 249 dollar. Het apparaatje komt niet uit in andere landen.

Behalve een camera presenteerde Google ook de Pixel Buds, bluetooth-oortjes. Het zijn geen twee losse oortjes, maar ze zijn verbonden via een draad. De oortjes krijgen een realtime-vertaalfunctie die werkt via Google Translate. De oortjes horen spraak in de omgeving en kunnen die omzetten in de natuurlijke taal van de gebruiker.

De oortjes hebben een ingebouwde accu van 120mAh, terwijl in de case nog eens een 620mAh-accu zit. De ingebouwde accu moet goed zijn voor een accuduur van vijf uur. De oortjes hebben een touchpad voor de bediening en zijn verder uitgerust met een microfoon en bewegingssensor. Google vraagt 179 euro voor de Pixel Buds en ze komen over anderhalve maand uit.