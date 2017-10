Tele2, T-Mobile en Vodafone gaan ingebouwde simkaarten ondersteunen in Nederland

Tele2, T-Mobile en Vodafone gaan allemaal e-sims ondersteunen in Nederland. De ingebouwde simkaart zit onder meer in iPads, Apple Watch Series 3, diverse Samsung-horloges en de Google Pixel 2-telefoons.

Tele2 zegt dat het vanaf dit najaar begint met het aanbieden van diensten via e-sims. "Wij zien het voordeel voor onze klanten in de vorm van grotere eenvoud en het mogelijk maken van nieuwe soorten verbonden apparaten", aldus woordvoerder Robin Janszen. "Tele2 heeft al 'remote SIM provisioning' geïmplementeerd voor IoT -producten. In essentie betekent dit dat Tele2 als groep apparaten met e-simtechnologie kan activeren en verbinden. We zullen onze ondersteuning laten afhangen van de apparaten die op de markt komen en de specifieke vereisten die dat met zich meebrengt."

T-Mobile noemt geen datum,. "T-Mobile NL zal esims op het moment dat de marktontwikkelingen hier aanleiding toe geven gaan ondersteunen", aldus woordvoerder Rick Janse Kok. Vodafone stelt zich op hetzelfde standpunt: de provider gaat het ondersteunen, maar geeft geen planning. "Over de geplande beschikbaarheid voor klanten kunnen we nog geen mededelingen doen", zegt Alexis van Liebergen. KPN bevestigt niet iets met e-sims te gaan doen. "Uiteraard houden we de marktontwikkelingen op dit vlak nauwgezet in de gaten", aldus woordvoerder Elsie van Spronsen. "We hebben er op dit moment niks over te zeggen."

De Pixel 2 en Pixel 2 XL zijn de eerste smartphones met e-sim, maar de chip werkt vooralsnog alleen op Project Fi, de naam voor Googles virtuele provider in de Verenigde Staten. Op netwerken in de Benelux werkt de e-sim niet en valt de telefoon terug op de nanosimkaart in het apparaat.

Tweakers heeft eind vorige week ook contact opgenomen met alle grote Belgische providers, maar geen van hen heeft antwoord gegeven op vragen. De e-sim is een chip in het apparaat en van provider wisselen gaat via de software. De telefoon maakt verbinding met een server om de benodigde sleutels om op het netwerk te kunnen, het zogenoemde simprofiel, te downloaden. Tweakers publiceert binnenkort een achtergrondverhaal over de ontwikkelingen van e-sims in smartphones.