Truphone komt met data-abo's voor iPad en later met 4g-bundels voor Watch

Virtuele provider Truphone begint met het aanbieden van data-abonnementen voor de iPad. Het bedrijf werkt bovendien samen met Apple om binnen afzienbare tijd ook databundels aan te bieden voor de Apple Watch Series 3 met 4g-ondersteuning.

Truphone bood sinds februari in sommige andere landen al iPad-databundels aan, maar vanaf vrijdag kan dat ook in Nederland. Gebruikers van iPads met een Apple Sim of e-sim, dat zijn alle iPad-modellen van de afgelopen jaren met 4g-ondersteuning, kunnen Truphone kiezen vanuit het instellingenmenu. De virtuele provider geeft een trial van 100MB.

De directeur van het bedrijf, Ralph Steffens, zegt tegen Tweakers dat het bedrijf ook de Apple Watch gaat ondersteunen. De derde generatie heeft een variant met 4g-ondersteuning, maar die is momenteel niet bruikbaar bij Nederlandse providers. Het is onbekend of andere Nederlandse providers binnenkort ook databundels gaan aanbieden in combinatie met de Watch.

Truphone komt met bundels van 500MB, 1GB en 3GB, en die zijn een maand geldig. Het gaat niet om abonnementen, maar om eenmalige bundels. Gebruikers kunnen een nieuwe bundel aanschaffen, ook als de huidige nog niet op is. Ook is het mogelijk om in te stellen dat de iPad telkens een nieuwe databundel afneemt bij Truphone als de huidige op is. De bundels zijn bruikbaar in 44 landen. In Nederland functioneert Truphone op het netwerk van KPN.