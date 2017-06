Virtuele provider Truphone verruilt Vodafone voor KPN

De mobile virtual network operator Truphone stapt in Nederland over van Vodafone naar KPN. De overstap zorgt er tegelijkertijd voor dat Truphone vanaf de zomer 4g aan al zijn klanten gaat aanbieden.

Volgens ceo Ralph Steffens van Truphone was zijn bedrijf op zoek naar een nieuwe netwerkpartner om 4g te kunnen introduceren. Sinds de komst van Truphone in Nederland, in 2013, maakte het bedrijf gebruik van Vodafone-masten. In het Verenigd Koninkrijk, waar het hoofdkantoor van het bedrijf gevestigd is, stapte Truphone ook al af van Vodafone. Daar maakte het bedrijf de overstap naar Telefonica UK, waarbij eveneens het aanbieden van 4g als reden werd gegeven.