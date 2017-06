Brein: schikking kost aanbieders illegale mediaspelers veelvoud van 10.000 euro

Stichting Brein waarschuwt dat aanbieders van inbreukmakende mediaspelers in het vervolg rekening moeten houden met een schikking van een veelvoud van tienduizend euro en mogelijke aangifte. Ook de aanbieder van Filmspeler heeft inmiddels geschikt.

Er zijn tweehonderd leveranciers van inbreukmakende mediaspelers ​gestopt met hun handel, claimt Brein. Half mei stond die teller nog op 84. De aanbieders zijn gestopt na sommaties van Brein, dat extra munitie in handen heeft na een oordeel van het EU-Hof. Die zaak draaide om het Nederlandse bedrijf Filmspeler, dat mediaspelers verkocht met daarop vooraf geïnstalleerde add-ons zoals Go Movies, Icefilms, Mashup, Istream, Yify Movies HD. Het EU-Hof oordeelde dat de verkoop van een mediaspeler met links naar beschermde inhoud een 'mededeling aan het publiek' is en daarmee inbreuk kan maken op de auteursrechten van de rechthebbenden.

Filmspeler heeft met Brein geschikt, maar de stichting noemt geen bedrag. De auteursrechtenwaakhond waarschuwt dat wie doorgaat met het 'opzettelijk en bedrijfsmatig inbreuk plegen' een misdrijf pleegt die tot aangifte en strafrechtelijke vervolging kan leiden. Half juni schikte Brein nog voor 10.000 euro met een echtpaar dat via Marktplaats illegale mediaspelers aanbod. Bij eventuele komende schikkingen zal het bedrag een veelvoud daarvan zijn, waarschuwt de stichting nu.