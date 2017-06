'Skylake-X is met huidige X299-borden niet geschikt voor overklokken'

Geen enkel tot nu toe uitgebracht Intel X299-moederbord is in combinatie met een Skylake-X-processor geschikt voor overklokken omdat de chips te heet worden, stelt der8auer. Hardware.info bevestigt de bevindingen van de overklokker.

Der8auer gebruikte een Skylake-X-processor in combinatie met een Gigabyte X299 Gaming 3-moederbord en Kraken X61-aio-koeler, maar slaagde er niet in om tot een bescheiden overklok te komen. De reden lag bij de hoge temperaturen van de vrm, die liepen bij het draaien van tien minuten Prime95, zonder avx, op tot 84 graden Celsius en 105 graden Celsius aan de achterkant van de pcb. Deels lijkt het probleem bij de heatsink te liggen want bij verwijdering van de heatsink over de stroomvoorziening en gebruik van een 1200mm-ventilator, daalde de temperatuur van de vrm naar 70 graden Celsius.

Volgens de overklokker is het probleem verder dat veel moederborden slechts een enkele 8-pins cpu-stroomkabel hebben. "Om 300W te trekken door een enkele 8-pins-connector, dat gaat niet werken", aldus der8auer. De kabel bereikte een temperatuur van 56 graden Celsius bij de open testbench. "Stel je voor wat er gebeurt in een gesloten behuizing als het warm is, dan kan het oplopen tot 80, 90 graden. Dan is vlam vatten dichtbij." De overklokker adviseert nog enkele maanden te wachten met de aanschaf van het platform. Tegen die tijd zouden moederbordfabrikanten met betere ontwerpen komen. De schuld ligt volgens hem deels bij die fabrikanten, maar ook bij Intel, die de introductie van augustus naar juni verschoven zou hebben. Hierdoor zouden de moederbordfabrikanten te weinig tijd hebben gehad voor hun ontwerpen.

Hardware.info nam op basis van de beweringen van der8auer de proef op de som en de proef en tilde de kloksnelheid van een Core i9 7900X op een Gigabyte X299-bord naar 4,5 GHz met een spanning van 1,25 volt voor de cores en een vrin-spanning van 1,8 volt. Na een kwartier de Aida64-stabiliteitstest gedraaid te hebben bedroeg de temperatuur van de vrm 106 graden Celsius; 98,6 graden aan de achterkant van de printplaat. De temperatuur van de cpu-kabel van de Corsair AX1500i-voeding liep op tot 60 graden Celsius. Ook Hardware.info constateerde dat de temperatuur van de stroomvoorziening sterk terugliep bij gebruik van een ventilator in plaats van de heatsink. De site raadt aan voorzichtig te zijn bij overklokken en verwacht echte problemen als de X-processors met 12, 14, 16 en 18 cores verschijnen. Volgens geruchten verschijnen er echter speciale moederborden voor deze cpu's.