Intel Core i9-7920X met twaalf cores heeft baseclock van 2,9GHz

Intel heeft de Core i9-7920X op zijn prijslijst gezet. Van de processor met 12 cores en 24 threads waren nog geen details zoals kloksnelheden aangekondigd. De baseclock blijkt 2,9GHz te bedragen.De prijs is 1189 dollar, omgerekend met btw zo'n 1250 euro.

Met een baseclock van 2,9GHz is de processor 400MHz langzamer dan de Core i9-7900X, die tien cores heeft. De cpu heeft 16,5MB L3-cache, maar nog niet alle informatie is bekend. Zo is het onduidelijk wat de maximale turbosnelheid is.

De Core i9-7920X staat op de meest recente prijslijst van Intel van deze maand. Bij de introductie van de nieuwe high-end desktopprocessors in de Skylake-X- en Kaby Lake-X-series in mei was dat nog een van de processoren waarover geen details bekend werden gemaakt. Later zei Intel dat het model met 12 cores in augustus uitgebracht zou worden. De varianten met meer cores komen in oktober.

AMD kondigde vorige week zijn eerste twee Ryzen Threadripper-processors aan, die moeten concurreren met de high-end-cpu's van Intel. De Threadripper 1950X heeft 16 cores en 32 threads met een snelheid van 3,4GHz en boost naar 4GHz. De goedkopere 1920X heeft 12 cores en 24 threads en draait op 3,5GHz met eveneens een boost naar 4GHz. AMD vraagt respectievelijk 999 en 799 dollar voor de processors die in augustus uitkomen.