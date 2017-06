Door Willem de Moor, vrijdag 16 juni 2017 12:10, 24 reacties • Feedback

Intel stapt af van zijn ringbus-architectuur voor zijn aankomende server- en hedt-processors. De ringbus zou niet meer toereikend zijn voor het alsmaar toenemende aantal cores. In plaats daarvan gaat een mesh-netwerk de communicatie tussen de cores verzorgen.

Omdat het aantal cores in processors steeds toeneemt, acht Intel de ringbus-architectuur die cores met L3-cache verbindt niet meer toereikend. Om makkelijker te schalen met core-aantallen en om de latencies tussen de verschillende cores en caches te verminderen, heeft Intel een mesh-topologie ontwikkeld voor zijn komende grote serverprocessors en voor de Skylake-X-processors voor X299-hedt-moederborden. Met de nieuwe structuur beschikken de cores ook over meer bandbreedte, meldt Hardware.info.

De introductie van de ringbus-architectuur bij Nehalem-EX-serverprocessors was bedoeld om het aantal draden, oftewel metalen interconnects, te reduceren. Dergelijke draden namen te veel ruimte in en de ringbus zou de metaallaag vereenvoudigen en latencies verlagen. De schaalbaarheid bleek ontoereikend, want bij de laatste generaties Xeons moesten twee ringbussen aan elkaar geknoopt worden om alle cores te kunnen verbinden, met meer latency tot gevolg.

Met het mesh-netwerk wordt elke core met zijn eigen L3-cache op een netwerk van interconnects aangesloten. Dat netwerk sluit ook op de geheugencontrollers en overige onderdelen als pci-e-controllers en socket-interlinks aan. Elk knooppunt zou een kloktik latency opleveren, zodat in een grid van 4x5 cores de latency dus nooit meer dan negen tikken zou bedragen.

Het mesh-netwerk wordt als eerst in de Skylake-X-processors, waarvan de eerste modellen eind deze maand verschijnen, geïmplementeerd. Voor reguliere serverprocessors zal het netwerk in de Xeon Scalable Family-processors worden gebruikt. Dat scalable duidt aan dat het aantal cores in producten makkelijk gevarieerd kan worden, de Skylake-EP-serie zou van Broadwell-EP's 24 cores naar 28 cores groeien. De mesh-topologie, die ook in Knights Landing gebruikt wordt, zou getuige die chips schalen tot ten minste 72 cores. De aankomende Core i9-7980XE met een in dit licht bescheiden achttien cores, heeft een 4x5-topologie van zijn cores, zoals uit een die-shot is op te maken.

Die-shot van Intel Core i9-7980XE-processor