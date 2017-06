Door Olaf van Miltenburg, donderdag 8 juni 2017 19:01, 13 reacties • Feedback

Volgens Intel loopt de komende 10nm-generatie van processors met de interne naam Cannon Lake op schema en heeft de tape-in van de tweede 10nm-generatie Ice Lake plaatsgevonden. De eerste Cannon Lake-processors worden eind dit jaar verwacht.

Intel noemt de tape-in van Ice Lake een 'mijlpaal'. Een tape-in is de voorlaatste stap in het ontwerpproces van een chip: de verschillende bouwblokken van het ontwerp zijn klaar en kunnen samengevoegd worden voor de tape-out. Dit is de laatste stap wat betreft het ontwerp, waarna de productie kan beginnen.

Volgens The Motley Fool begint de productie van Cannon Lake eind dit jaar en moeten de eerste 10nm-chips van Intel eind 2017, begin 2018 beschikbaar komen. De 10nm-chips worden zuiniger dan de laatste generatie 14nm-chips van Intel en de Cannon Lake-processors zullen dan ook U- en Y-chips voor laptops worden. In de tweede helft van 2018 verschijnen dan waarschijnlijk desktop- en high-end-processors op basis van Ice Lake.

Ondertussen staat de volgende desktopgeneratie van 14nm-chips met de naam Coffee Lake al voor de deur, volgens een roadmap die Intel voorafgaand aan de Computex-beurs toonde. In augustus en september verschijnen high-end processors van Coffee Lake-S met zes en vier cores, samen met de Z370-chipset. Ook komen er overklokbare 'K'-versies van deze hexa- en quadcores.

Coffee Lake is de naam voor de chips van de vierde 14nm-generatie, die als 8ste generatie Core-processors uit zullen komen. Gemiddeld worden ze zo'n 15 procent sneller dan Kaby Lake, volgens Intel. In het eerste kwartaal van 2018 komen de mainstream Coffee Lake-S-chips, waaronder ook dualcores, samen met de 300 Series-chipset, volgens de roadmap die 3DCenter eind mei publiceerde. Volgens WinFuture komt Coffee Lake hoe dan ook pas in februari, waarmee er van uitstel sprake zou zijn, maar deze site toont geen roadmap en lijkt zich op dezelfde als 3DCenter te baseren.