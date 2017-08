'Coffee Lake-processors werken niet op moederborden met 200-seriechipsets'

Processors uit Intels aankomende Coffee Lake-generatie lijken niet te gaan werken met huidige moederborden met een chipset uit de 200-serie. Eigenaren van een Kaby Lake-systeem kunnen hun moederborden hierdoor niet meenemen bij een upgrade.

De informatie komt bij de Twitter-pagina van ASRock vandaan, waar de fabrikant werd gevraagd of een specifiek Z270-moederbord Coffee Lake-moederborden zal ondersteunen. Hierop reageerde de fabrikant dat Coffee Lake niet werkt in combinatie met moederborden uit de 200-serie.

Waarom Coffee Lake-processors niet op de oudere moederborden passen, is niet bekend. Intel-processors met dezelfde architectuur, zoals Sandy Bridge en Ivy Bridge of Haswell en Broadwell, hebben over het algemeen op dezelfde moederborden gewerkt, al moeten oudere moederborden hiervoor vaak wel een biosupdate krijgen. Coffee Lake is op dezelfde architectuur gebaseerd als Skylake en Kaby Lake, die beide zowel op moederborden uit de 100-serie als de 200-serie werken.

Mogelijk heeft het te maken met de hardnekkige geruchten dat de Core i5- en i7-processors van Coffee Lake beschikken over zes cores, waar socket 1151 niet op berekend zou kunnen zijn. De nieuwe processors worden vermoedelijk in augustus of september aangekondigd, samen met de bijbehorende Z370-chipset.