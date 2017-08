Intel bevestigt dat nieuwe Core i5 en i7 niet werken op huidige moederborden

Intel heeft renders van productverpakkingen van nieuwe Core i5- en i7-cpu's van de achtste generatie online gezet. Op de verpakking staat dat een moederbord met een Intel 300-chipset is vereist. Dit bevestigt eerdere berichten van moederbordfabrikanten.

Misschien werken de nieuwe Core i5- en Core i7-cpu's niet op moederborden met een chipset uit de 200-serie doordat de Coffee Lake-cpu's van zes fysieke cores zijn voorzien. De processors gebruiken wel dezelfde lga1151-socket als hun Kaby Lake-voorgangers, maar doordat ze meer cores hebben, is vermoedelijk een nieuwe chipset vereist.

Eerder zei moederbordenfabrikant ASRock al dat de Coffee Lake-cpu's niet compatibel zouden zijn met bestaande moederborden, maar een officieel bericht van Intel daarover was er nog niet. Het is nog niet duidelijk of voor de komende Core i3-processors in de 8000-serie ook een nieuw moederbord nodig is. Die modellen krijgen vier cores en hoewel dat het dubbele is van de vorige serie i3-cpu's, is dat niet meer dan de Kaby Lake-cpu's in de i5- en i7-serie, die op de moederborden met chipsets uit de 100- en 200-series werken.

Dat een moederbord met een nieuwe chipset is vereist, is te zien op de verpakkingen van de Core i5 en Core i7 van de achtste generatie, merkte de Duitse website Golem op. Intel heeft de afbeeldingen op zijn website gezet, maar uitgebreide informatie en specificaties van de Coffee Lake-cpu's voor desktops zijn nog niet bekendgemaakt. Misschien zegt Intel daar maandagmiddag meer over in zijn presentatie, die om 17.00 uur begint met een live-uitzending op Facebook. Via een eerdere presentatie zijn de specificaties al uitgelekt.

In de Facebook-presentatie gaat Intel in ieder geval producten tonen die met zuinige 15W-quadcores zijn uitgerust. De eerste cpu's van de achtste generatie werden vanochtend aangekondigd. Dat gaat om de zuinige U-modellen met vier cores voor laptops. De tdp van de nieuwe quadcores is 15W en daarmee gelijk aan die van de zuinige laptop-cpu's van de zevende generatie, die maar twee cores hebben. Tweakers publiceerde een preview met benchmarks van de nieuwe laptop-cpu's.

Processor Cores/threads Kloksnelheid Turbo Turbo (1c) L3 Tdp Core i7-8700K 6/12 3,7GHz 4,3GHz 4,7GHz 12MB 95W Core i7-8700 6/12 3,2GHz 4,3GHZ 4,6GHz 12MB 65W Core i5-8600K 6/6 3,6GHz 4,1GHz 4,3GHz 9MB 95W Core i5-8400 6/6 2,8GHz 3,8GHZ 4GHz 9MB 65W Core i3-8350K 4/4 4GHz - - 8MB 95W Core i3-8300 4/4 4GHz - - 8MB 65W Core i3-8100 4/4 3,6GHz - - 6MB 65W

Intel Coffee Lake-specificaties volgens geruchten en Intel-slide